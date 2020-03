Fiorenzuola piange Alberto Bazzani, storico consigliere comunale

Se ne è andato Alberto Bazzani, classe 1938, storico consigliere comunale di destra a Fiorenzuola, esponente della direzione provinciale di Fratelli d’Italia. Bazzani aveva la febbre e da diversi giorni era ricoverato in ospedale a Piacenza dove è deceduto nella giornata di domenica 15 marzo. Entrato in consiglio nel 1960, Alberto Bazzani aveva lasciato l’assemblea nel 2016 dopo cinquant’anni di presenza in opposizione. Numerosi i messaggi di cordoglio anche da parte degli avversari di tante battaglie politiche. Dirigente d’azienda in pensione, era membro del cda della Fondazione Verani Lucca.

Bazzani lascia la moglie e due figli.

Ecco i post pubblicati su Facebook dal parlamentare Tommaso Foti di Fratelli d’Italia e dell’assessore comunale di Fiorenzuola Massimiliano Morganti. Paola Pizzelli, vicesindaco di Fiorenzuola, ha dichiarato: “Sono molto addolorata, ho perso un amico e un collega che mi ha insegnato tanto”.