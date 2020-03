Bonus baby-sitting nel decreto “Cura Italia”, assistenza dal patronato Enapa

Il patronato Enapa di Confagricoltura Piacenza è a disposizione per dare informazioni sul bonus baby-sitting compreso nel decreto “Cura Italia”. Ecco il comunicato.

Il bonus per le spese di babysitteraggio connesse alla crisi generata dal Covid-19, previsto nel cosiddetto decreto “Cura Italia”, è erogato mediante il libretto di famiglia.

Spetta ai genitori di figli età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020 e ai genitori di figli con handicap in situazione di gravità, indipendentemente dall’ età, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

-Per i lavoratori dipendenti privati, i lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS e i lavoratori autonomi il voucher baby-sitting spetta fino ad un massimo di 600 euro a famiglia.

-Per i lavoratori dipendenti pubblici l’importo complessivo spettante può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.

Per ulteriori informazioni potete contattare il patronato Enapa di Confagricoltura Piacenza e-mail [email protected] ; [email protected] tel. 0523.596715