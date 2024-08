Confagricoltura: “Grandine, mais piegato e tetti scoperchiati. Non ci voleva”

I temporali della sera del 7 agosto non hanno mancato di procurare danni anche in agricoltura, lo rende noto Confagricoltura Piacenza che nella mattinata di giovedì 8 agosto ha ricevuto diverse segnalazioni.

A creare problemi è stato soprattutto il vento che ha scoperchiato alcune strutture e fabbricati rurali. “In un’annata come questa – spiega Stefano Repetti che con i fratelli e il padre conduce due aziende in Val Trebbia – avere qualche danno in più sul pomodoro e i tetti da risistemare non ci voleva proprio”.

Anche Matteo Bersani dell’azienda agricola il Chioso a Gragnanino segnala un tunnel scoperchiato e il mais danneggiato dal vento. Mais piegato anche nella bassa, si vedrà nei prossimi giorni l’entità del danno permanente. Roberto Cristi dell’azienda vitivinicola La Poiesa di Carpaneto aveva inviato la foto della grandine nel palmo della sua mano subito la sera di mercoledì, alla volta del giorno successivo sta procedendo alla mappatura dei danni in vigneto.

“Non abbiamo ancora una fotografia completa – commenta l’associazione degli imprenditori agricoli –. Il meteo ci sta purtroppo abituando ai guai procurati dai fenomeni intensi che scaricano la loro forza a macchia di leopardo sul territorio provocando danni anche gravi. In questa occasione, fortunatamente, non abbiamo assistito al disastro del 26 luglio 2023, tuttavia è l’ennesima complicazione in una stagione che ricorderemo come una delle peggiori degli ultimi anni”.

Lyons, ho chiesto informazioni ai miei ex compagni che erano stati a Piacenza, e tutti mi hanno parlato benissimo dell’ambiente e della società. Sono venuto qui a giocarmi le mie carte e dimostrare di valere il massimo livello italiano, sono pronto a dare il massimo ogni volta che verrò impiegato”.