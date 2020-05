Cassa integrazione in deroga per oltre 11mila lavoratori piacentini

Sono 11.277 i lavoratori piacentini interessati dalla Cassa integrazione in deroga scattata con lo scoppio dell’epidemia da Coronavirus. La Regione Emilia Romagna ha completato la procedura e consegnato all’Inps il 100% delle richieste arrivate: quelle inviate da Piacenza sono state 3.441, per un monte ore complessivo superiore a 2,3 milioni.

A livello regionale, sono state quasi 49mila le domande di Cassa integrazione in deroga riferite a 157.135 lavoratori, per un totale di oltre 36 milioni di ore.

I numeri, presentati dall’assessore allo Sviluppo economico Vincenzo Colla, sono riferiti alle domande previste dal Decreto 9 del 2 marzo 2020 (“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”) e dal Decreto 18 del 17 marzo 2020 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”).

Resta aperta la possibilità, per chi non avesse usufruito di tutte e 13 le settimane, di chiedere le rimanenti alla Regione; per quelle previste nel Decreto Rilancio (5+4) la richiesta va mandata direttamente all’Inps.

CASSA IN DEROGA – TUTTI I DATI REGIONALI