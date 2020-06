Salumi Dop piacentini, produzione stabile: cresce il salame, cala la coppa

Più salame, meno coppa. E’ il bilancio della produzione 2019 dei Salumi DOP Piacentini, che vede sostanzialmente confermato, a livello complessivo, il dato dell’anno precedente.

“Nel dettaglio – si legge nel comunicato di Isit, l’Istituto Salumi Italiani Tutelati ovvero l’associazione di riferimento dei Consorzi di Tutela dei salumi DOP e IGP – registra un incremento del Salame Piacentino pari a +9,3%, la sostanziale tenuta della Pancetta -0,7% e un leggero calo della Coppa Piacentina – 9,0%. In pratica, la leggera perdita riscontrata nella produzione della Coppa Piacentina è stata compensata dall’aumento del Salame Piacentino, confermando un livello di produzione stabile e consolidato”.

La sostanziale tenuta dei consumi dei prodotti DOP Piacentini, inoltre, si ripercuote positivamente sull’intera filiera fortemente legata al territorio piacentino. La filiera certificata dei salumi piacentini DOP comprende circa 2.000 occupati tra addetti agli allevamenti dei suini, comparto alimentazione e benessere, macellazione, addetti alla produzione, agenti di vendita. Il fatturato del mercato dei 3 salumi DOP Piacentini alla produzione è di circa 30.000.000 di euro sul Mercato italiano. Ad oggi il Consorzio associa 11 imprese tra le più importanti del settore.

Dal 2000 al 2019, la produzione dei salumi DOP piacentini è notevolmente aumentata: +602% per Coppa Piacentina, + 1001% per Pancetta Piacentina, + 465 % per Salame Piacentino.

PRODUZIONI CERTIFICATE

2019 2018 Salame piacentino Kg 759.196 Kg. 694.324 + 9,3% Coppa piacentina kg 756.222 Kg. 830.403 – 9,0% Pancetta piacentina kg 634.498 Kg. 638.667 – 0,7%

Si deve segnalare il continuo aumento dell’affettato dove nel corso del 2019 si registra un’incidenza percentuale dell’affettato sulla produzione pari a:

Salame Piacentino DOP 16% Coppa piacentina DOP 38% Pancetta Piacentina DOP 40%