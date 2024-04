Salumi dop piacentini in trasferta a Nizza per “The italian show”

Trasferta a Nizza per i salumi dop piacentini per la presentazione della guida “100% italiano” dedicata alla migliore cucina italiana in Costa Azzurra.

Tra le tante eccellenze italiane erano presenti anche i salumi piacentini dop attraverso l’iniziativa “Salumi Piacentini On Tour”.

La presentazione si è svolta lo scorso 8 aprile all’hotel “Hyatt Regency Nice Palais de la Mediterranée”, in occasione della tappa francese di “The Italian Show”, format ideato da I Love Italian Food e dedicato alle filiere Made in Italy e alla promozione delle eccellenze italiane nel settore enogastronomico.

SALUMI PIACENTINI DOP A NIZZA PER “THE ITALIAN SHOW”

“The Italian Show” è stata la prima azione di promozione internazionale svolta nel 2024 dal Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini attraverso la quale le eccellenze hanno fatto il loro ingresso ufficiale nel panorama della ristorazione francese. Durante la manifestazione vi è stata l’opportunità di far conoscere ai tanti chef presenti, tra i quali il noto chef stellato Gennaro Esposito, i prodotti che rappresentano il più qualificato biglietto da visita del territorio piacentino attraverso degustazioni in purezza dei salumi dop piacentni.

Il maestro Norcino Fabrizio Mazzoni – docente di norcineria – sul palco centrale dell’evento, ha dimostrato quale abilità artigianale sia compresa nella preparazione della coppa e della pancetta piacentina dop. Importanti consensi, ancora una volta, hanno accompagnato questa azione di valorizzazione della salumeria dop piacentina in un contesto dove la qualità è ben riconosciuta.

L’evento ha offerto un’area espositiva per le eccellenze food & wine e palchi tematici dove ospiti dall’Italia e dal mondo hanno raccontato il made in Italy e la cultura enogastronomica italiana attraverso show cooking, degustazioni, tavole rotonde.

L’obiettivo principale è stato quello di facilitare la connessione tra i produttori di filiera 100% italiana con i professionisti internazionali, creando opportunità di crescita per il comparto agroalimentare nazionale. Infatti, la partecipazione, su invito, si è rivolta a professionisti del settore e alla stampa specializzata.

IL CONSORZIO SALUMI DOP PIACENTINI

Unico in Italia ad avere ottenuto la Denominazione di Origine Protetta per ben tre prodotti, coppa piacentina, pancetta piacentina e salame piacentino, frutto di un’arte millenaria, il Consorzio Salumi Piacentini nasce e si sviluppa come efficace strumento per la difesa della qualità e per la valorizzazione di così preziose leccornie.

Sorto nel 1971 con sede presso la locale Camera di Commercio, annovera oggi ben 12 aziende produttrici. Nel 2007 è stato costituito il Consorzio di Tutela dei Salumi DOP piacentini e con il D.M. del 15.02.2008 è stato incaricato per la tutela, promozione, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi ai Salumi Piacentini DOP.

Apponendo il proprio marchio, il Consorzio Salumi Piacentini si propone quindi di tutelare i salumi DOP che vengono ottenuti con una attenta lavorazione, rispettosa dei rigorosi requisiti stabiliti dal Disciplinare di produzione.

Per adempiere adeguatamente a questo proponimento e anche per offrire ai consumatori una sicura garanzia, il Consorzio è attivamente impegnato in una vasta opera di controllo e di continua verifica delle caratteristiche qualitative.

Il mercato oggi richiede e premia le aziende e i prodotti certificati. Il Consorzio stesso ha ottenuto tale certificazione per l’attività di servizio: doverosa attestazione per un regime organizzativo ineccepibile.