I salumi piacentini protagonisti nel weekend di tre eventi di rilievo internazionale

Un fine settimana di grande impegno per il Consorzio di Tutela Salumi Dop Piacentini che ha partecipato a un tris di eventi di grande rilievo internazionale per la promozione delle eccellenze agroalimentari del territorio piacentino.

A partire dalla presenza a “Casa Italia Dop Igp” a Siracusa, l’iniziativa organizzata da Origin Italia, in collaborazione con Isit e Afidop con il supporto di Fondazione Qualivita, in occasione dell’evento Divinazione Expo 2024 – G7 Agricoltura.

Domenica 29 settembre alle 15.30 lo chef Cristian Broglia ha mostrato al pubblico la versatilità dei tre salumi Dop e ha presentato un abbinamento molto apprezzato: la polenta emiliana con Pancetta piacentina Dop. L’evento è culminato con l’assaggio del piatto dello chef e il racconto delle caratteristiche tipiche dei tre salumi Dop piacentini. Un’iniziativa importante per mettere in luce l’eccellenza del settore agroalimentare italiano e promuovere il valore del Made in Italy la cui difesa non è solo una tutela di tipo economico ma rappresenta una vera e propria battaglia per tutelare e valorizzare la qualità, la tradizione e la cultura italiana.

È partita il 26 Settembre 2024 la 15esima edizione di “Terra Madre – Salone del Gusto”, l’evento internazionale creato da Carlo Pedrini con Slow Food, per il quale sono giunti a Torino oltre 600 produttrici e produttori italiani e internazionali. Ed è qui che, venerdì 27 settembre alle 15.30 nello Spazio della Regione Emilia- Romagna, il Consorzio di Tutela Salumi Dop Piacentini ha partecipato al workshop dedicato. In questa occasione, infatti, il direttore del Consorzio Roberto Belli ha avuto modo, attraverso una degustazione guidata dei tre salumi Dop piacentini, di raccontare e valorizzare la storia delle tre eccellenze piacentine. Lo Chef di Casa Artusi, Matteo Milandri ha proposto al pubblico presente “Crema di cannellini, cipolla rossa e Pancetta piacentina Dop”, un abbinamento molto apprezzato.

Infine, domenica 29 settembre il Consorzio di Tutela Salumi Dop Piacentini ha preso parte all’evento “Fam trip” presso “Grande Albergo Roma” a Piacenza, che rientra nel programma dell’8° edizione di Good Italy Workshop un evento che ha coinvolto 55 buyer internazionali (provenienti da Usa, Gran Bretagna, Francia e Svezia) che hanno incontrato i supplier emiliano- romagnoli ed italiani specializzati nell’offerta di itinerari e servizi a tema food & wine.

Good Italy Workshop terminerà domani 1° ottobre con una serata di Gala conclusiva presso Antica Corte Pallavicina a Polesine Parmense (PR) dove i salumi Dop piacentini saranno presenti con un’isola degustativa dedicata e un’animazione gastronomica.