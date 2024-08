Dal 30 agosto al 2 settembre torna a Carpaneto la tradizionale Festa della coppa

La tradizione si rinnova a Carpaneto con la 66° edizione della “Festa della coppa piacentina Dop”.

Quest’anno la storica manifestazione è in programma dal 30 agosto al 2 settembre.

Un appuntamento imperdibile che celebra uno dei prodotti d’eccellenza del territorio piacentino, la Coppa Piacentina Dop: simbolo della nostra cultura gastronomica.

La festa ripropone la sua formula di successo, che da sempre la contraddistingue, confermando la presenza di ricchi stand enogastronomici, oltre all’opportunità unica di degustare i prodotti dei salumifici aderenti al Consorzio dei salumi piacentini Dop.

La Pro Loco Carpaneto ha inteso rinnovare e rilanciare la felice collaborazione con il Consorzio, affinché la Festa della Coppa possa diventare una delle principali occasioni di promozione della nostra “regina dei salumi”.

A tutto questo si aggiunge l’introduzione dei food truck, che arricchiranno ulteriormente l’offerta culinaria, garantendo un’ampia varietà di proposte gastronomiche che sapranno soddisfare i palati più esigenti, senza andare a sovrapporsi o a snaturare la proposta degli stand e dei locali del paese.

Non mancheranno poi i panini imbottiti alla Coppa, che torneranno al centro della nuovissima “Piazza del Gusto” (Piazza XX Settembre, di fronte al Palazzo Municipale) ideata da Pro Loco al fine di valorizzare la protagonista indiscussa della Festa e gli altri Dop piacentini.

La manifestazione non sarà solo l’occasione per gustare le eccellenze enogastronomiche piacentine, ma anche un momento di aggregazione e divertimento per i tantissimi visitatori che da sempre popolano Carpaneto nei giorni della Festa. §

Il programma prevede numerosi momenti di intrattenimento con serate musicali e altri eventi che animeranno le vie e le piazze del paese.