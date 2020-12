Confesercenti Piacenza: “Perdita di 100 milioni per alberghi, bar e ristoranti”. A rischio 600 posti

Confesercenti, in seguito a un’indagine tra i suoi associati, stima che quest’anno a Piacenza e provincia il settore Horeca (che comprende alberghi, ristoranti e bar, ma in alcuni casi anche il catering) perderà circa 100 milioni di euro.

Per i 3.500 esercizi del caomparto sono stati conteggiati cali d’incasso tra i 25 e i 30mila euro.

Le conseguenze immaginabili sono le possibilità di chiusure e la perdita di posti di lavoro, circa 600. Molti lavoratori sono già oggi in cassa integrazione.

