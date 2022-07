Assemblea On Er: Siccità, cooperative di comunità e riforma degli enti locali

Lo stato di emergenza per la siccità e i temi ambientali, le nuove disposizioni in arrivo per le cooperative di comunità e la riforma degli enti locali. Sono i temi al centro della 23° puntata di Assemblea On ER, il format radio televisivo dell’Assemblea legislativa. Sono gli argomenti della puntata in onda il 6 luglio al termine del Tg di Telelibertà.

La Regione ha chiesto lo stato di emergenza nazionale per la siccità. La grave crisi idrica in atto ha determinato serie conseguenze sulle risorse potabili, quelle per l’irrigazione ma anche per la produzione di energia idroelettrica. Gli interventi annunciati in aula dalla giunta regionale sono stati oggetto del dibattito in Assemblea legislativa.

Sempre in tema di ambiente, è stata affrontata la questione della frana a Zola Predosa, con una interrogazione di Valentina Castaldini di Forza italia, mentre Giulia Gibertoni del gruppo misto ha puntato il dito contro l’uso del carburante da biomasse.

Tra gli altri temi, anche il seminario organizzato dalla consulta di Garanzia statutaria per affrontare il tema della riforma degli enti locali a otto anni dalla legge Delrio.