Stasera a “Nel Mirino” le conseguenze della crisi sulla filiera agroalimentare

Le conseguenze di due anni difficili caratterizzati dalla pandemia da Covid, la crisi economica dovuta allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina e la siccità preoccupano il settore agroalimentare. Al centro c’è l’esigenza di tutelare e preservare tipologie di diete salutari e sostenibili che rischiano di allontanarsi dalle abitudini dei cittadini a causa, in particolare, dei rincari sulle materie prime.

LE TEMATICHE CHE VERRANNO AFFRONTATE DURANTE LA PUNTATA

Durante la nuova puntata della trasmissione targata Telelibertà “Nel Mirino”, in onda questa sera dalle 21.00 sul canale 76 del digitale terrestre, gli ospiti del direttore Nicoletta Bracchi interverranno riguardo le difficoltà che l’attuale situazione economico-sociale sta comportando nell’intera filiera, dal produttore al consumatore finale.

Tra gli ospiti in studio, la dottoressa Mara Negrati che in qualità di dietologa e diabetologa elencherà i benefici di una dieta varia e bilanciata. L’esperta offrirà anche consigli legati all’esigenza di non sprecare cibo e di come risparmiare senza intaccare la qualità dei prodotti che arrivano sulle nostre tavole.

A “Nel Mirino” anche vari esponenti del settore agroalimentare locale, ricco di produzioni autoctone, che esporranno le strategie future su cui investire per preservare qualità e quantità. Questo e tanto altro nella puntata di stasera di “Nel Mirino”, trasmissione che verrà trasmessa in replica anche sabato alle 9.00 e alle 17.00 e domenica dalle 18.00 sempre su Telelibertà.