Confapi Piacenza, è nato il gruppo Costruzione ed edilizia: riunisce 70 imprese

In Confapi Industria Piacenza è nato il gruppo di aziende che operano nel settore del patrimonio immobiliare. Sono circa 70 le imprese che ne fanno parte e che sono attive nei settori costruzioni, edilizia, casa, impianti, arredo, design, progettazione ingegneristica ed architettonica, attività e servizi collegati.

La presentazione del gruppo è stata fatta a Casa Calciati con un incontro e un momento conviviale di confronto. All’incontro hanno partecipato anche i referenti dell’istituto Tramello con cui si è parlato di progetti di alternanza scuola e lavoro, perchè anche in questo settore il tema delle risorse umane è d vitale importanza.

“Abbiamo deciso di impostare il gruppo come una filiera orizzontale – spiega il direttore di Confapi Industria Piacenza Andrea Paparo – che va dall’attrezzatura geotecnica e le escavazioni al movimento terra e le costruzioni fino all’arredo, al design e all’efficientamento energetico. Fra l’altro si tratta di aziende storiche che operano da anni sul mercato (alcune addirittura contano oltre cinquant’anni di attività): il primo obiettivo del gruppo è quello di favorire uno scambio di contatti, lavori, sinergie in termini di forniture, integrandosi per rispondere alle necessità dei clienti”.

In attesa di formalizzare nel 2023 la creazione delle categorie statutarie di Aniem e Unital, il gruppo ha nominato le sue coordinatrici: Giorgia Casarola (Cagis, strutture per esterno), Valentina Elmiger (Vanda designers, studio interior desgin ed architettura) e Paola Parmigiani (Cinque P, porte automatiche). Come prima iniziativa, il gruppo si presenterà a tutte le altre aziende di Confapi Industria Piacenza segnalando come, in caso di necessità sia sulla parte industriale che residenziale, l’associazione possa contare su un bagaglio di professionalità ed esperienze di primo livello. Successivamente è prevista una presentazione al territorio, alle istituzioni locali e alla comunità, dato che il progetto è aperto ad altre aziende che vogliano avvicinarsi alla realtà di Confapi.