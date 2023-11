Ascari e Pignedoli, M5s: “Inaccettabile la chiusura di Leroy Merlin a Castello”

“Quanto sta accadendo al polo logistico Leroy Merlin a Piacenza è inaudito. L’azienda infatti resta ferma nell’intenzione di voler chiudere lo stabilimento di Castel San Giovanni, nonostante non ci sia alcuno stato di crisi aziendale”. Lo sostengono la deputata M5s Stefania Ascari e la eurodeputata M5s Sabrina Pignedoli che, insieme al gruppo territoriale di Piacenza, questa mattina hanno incontrato i lavoratori e le lavoratrici del magazzino logistico, che da circa un mese sono in sciopero per protestare contro l’annunciata chiusura.

“Il sito, lo puntualizziamo – prosegue la nota – rifornisce i suoi negozi in tutto il paese, ma non rientrerebbe più nei suoi piani strategici di sviluppo per l’Italia. Ora l’azienda vuole mandare a casa 500 persone, per poi fare nuove assunzioni con stipendi più bassi ed usufruendo anche di sgravi fiscali, come hanno specificato stamane al sit in i sindacati. E’ chiaro che tutto ciò è inaccettabile: è lampante la volontà di massimizzare i profitti incentrando l’attività sul lavoro precario e non sindacalizzato. Il M5s esprime massima vicinanza a questi lavoratori, e farà tutto quanto possibile in tutte le sedi istituzionali per porre fine a questo approccio arrogante e insensato da parte di una realtà produttiva che, ribadiamo, non ci risulta attraversare una fase di crisi. Anzi, a dirla tutta, il sito è stato recentemente ampliato, con nuovo consumo di suolo”.