“Asilo e mensa al polo logistico di Le Mose per migliorare la vita agli operai”

Migliorare le condizioni delle migliaia di lavoratori del polo logistico. È l’obiettivo che si pone l’amministrazione Tarasconi, pronta a sottoscrivere un accordo con Confindustria, Confapi e Confcooperative per attuare un progetto di analisi dei bisogni dei lavoratori delle imprese del polo di Le Mose, che rappresenta per volume dei flussi di merce, per numero dei mezzi in entrata in uscita, per occupazione e per numero di imprese attive il primo comparto logistico della provincia. Tuttavia, quello della logistica è anche un settore con criticità e contraddizioni soprattutto sotto il profilo dell’inclusione e dell’integrazione, dell’accesso ai servizi, di profili di disagio sociale che vivono i lavoratori e le loro famiglie.

Proprio a loro sono rivolti i buoni propositi del Comune, idee alimentate anche da una mozione di ApP (approvata in consiglio comunale nel maggio scorso) che impegnava la giunta a investire nel welfare al polo logistico. In particolare, a valutare la possibilità di realizzare una struttura educativa 0-6 anni (nido-materna) per le famiglie dei lavoratori e di una mensa interaziendale. L’analisi, che dovrà concludersi entro giugno, vede la partecipazione attiva oltre che del Comune anche delle principali associazioni di rappresentanza delle realtà produttive del comparto, in particolare Confindustria, Confapi e Confcooperative, con le quali si è già attivato un dialogo. Le risorse disponibili per l’iniziativa sono pari a 30mila euro, per metà a carico del Comune e per l’altra metà delle categorie economiche.