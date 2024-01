Stasera torna “Nel mirino” con tante novità. Focus sul Tour de France a Piacenza

La trasmissione “Nel Mirino” vara la nuova stagione con una serie di novità che l’accompagneranno fino a giugno inoltrato. Con una tradizione che vanta migliaia di minuti in onda e centinaia di ospiti, l’appuntamento torna rinnovato da stasera, venerdì 12 gennaio, alle 21 su Telelibertà, con l’attualità che sarà portata a casa dei piacentini da Nicoletta Bracchi, direttrice di Telelibertà e liberta.it, e dal giornalista Thomas Trenchi. Con la regia di Matteo Capra, il mirino della trasmissione inquadrerà nella prima puntata quello che promette di essere nel 2024 l’appuntamento clou nel territorio piacentino: la tappa del Tour de France in programma a Piacenza il primo luglio. A parlarne allo Spazio Rotative – altra novità, la nuova location della trasmissione – saranno il sindaco Katia Tarasconi e i rappresentanti delle associazioni di categoria, ma non mancheranno naturalmente contributi di ciclisti piacentini che hanno percorso le strade d’Oltralpe e di giornalisti che hanno seguìto negli anni la Grande Boucle.

Ma la nuova stagione porterà anche il ritorno, dopo gli anni della pandemia, degli ospiti in presenza, seduti insieme ai giornalisti attorno al tavolo allestito allo Spazio Rotative, un tavolo che non sarà affatto vuoto. Tutt’altro. Le puntate saranno all’insegna delle “carte in tavola”, spiegano i conduttori, dal momento che gli ospiti sono invitati a portare progetti, idee, eventuali rendering per addentrarsi in modo approfondito nei temi che di volta in volta saranno sviscerati. Un tablet, inoltre, renderà le puntate interattive.

Nella nuova stagione, “Nel Mirino” esce anche dallo schermo della tivù: troverà infatti spazio sui canali social di Editoriale Libertà. La coppia Bracchi-Trenchi è pronta ai nastri di partenza con due promesse che, fra le tante novità, restano inalterate: “Non cambia l’obiettivo: informare i cittadini e approfondire i temi di attualità. Non cambia neppure lo stile: deciso, ma sempre garbato”.