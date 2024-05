Elezioni comunali, Giuppi si candida a Pianello: “Volti nuovi senza partiti”

A Pianello è corsa a due. Alfredo Giuppi, 48 anni, ristoratore con la passione per la musica e tanti anni di impegno nelle associazioni locali, si candida a sindaco, alla guida di una formazione denominata “Lista civica per Pianello”.

Giuppi – che sfiderà Mauro Lodigiani, portabandiera di “Pianello prima di tutto” – ci tiene a precisare che si presenta “con una lista che, seppur raccogliendo il testimone di quanto fatto finora dall’amministrazione uscente, è del tutto rinnovata e senza nessun apparentamento con partiti e formazioni politiche”.

Sposato e padre di una figlia, Giuppi ha un lungo trascorso nell’associazionismo locale. Ha prestato tempo ed energie nel mondo dello sport, della scuola, in associazioni per la promozione di eventi. Molti lo conoscono anche per la sua passione per la musica. È voce e chitarra del gruppo Fred Canaglia e i Malinquenti.

LE DICHIARAZIONI DI GIUPPI

“I candidati che correranno insieme a me e di cui a breve sveleremo tutti i nomi – aggiunge Giuppi – non hanno esperienze amministrative. Sono tutti espressione della sola voglia di impegnarsi per il proprio paese, senza etichettature partitiche. L’unica definizione in cui ci identifichiamo – aggiunge il candidato sindaco – è quella di una lista civica in cui chiunque, purché abbia a cuore Pianello, possa riconoscersi”.

A proposito della sua decisione di scendere in campo per proporsi come sindaco di Pianello dice: “Raccogliamo quando fatto dall’amministrazione uscente proponendoci di terminare le cose che, non per mala volontà ma perché amministrare richiede tempi e modalità che non sono brevi e nemmeno semplici, ancora restano da fare”. “Ci sono – aggiunge il candidato sindaco di Lista civica per Pianello – fondi da spendere e progetti ambiziosi da realizzare”. E promette un impegno particolare per potenziare “tutta la rete di servizi, piccoli e grandi” destinati ai pianellesi.

Il candidato intende irrobustire il settore sportivo e le strutture ad esso dedicato. “Quando dico settore sportivo – precisa – non penso solo al calcio, ma a tutte le associazioni locali, che sono tante e che devono avere le stesse possibilità di esprimere il proprio potenziale”. Giuppi promette inoltre un impegno particolare per migliorare i servizi scolastici. “Sono stato presidente di “Una scuola da favola”, che comprende genitori di bambini che frequentano le nostre scuole – dice – e conosco bene le problematiche di questo mondo. Mi impegnerò anche in questo campo per migliorare sempre di più i servizi”.

Il 48enne portabandiera di “Lista civica per Pianello” dice di voler porre attenzione alle infrastrutture e alla manutenzione dei beni pubblici. “Penso, ad esempio, a strade e cimiteri”. Il programma e i candidati, annuncia Giuppi, verranno presto presentati.