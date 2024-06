Sabato 8 e domenica 9 giugno sono in programma le elezioni europee in tutti i comuni e le elezioni amministrative in 28 comuni piacentini.

Sul sito della Prefettura di Piacenza sono stati pubblicati i fas simile delle schede che gli elettori riceveranno al seggio.

TUTTE LE SCHEDE ELETTORALI DEI COMUNI AL VOTO NEL PIACENTINO