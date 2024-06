Andrea Gatti è il nuovo sindaco di Rivergaro. In attesa dell’esito definitivo dello spoglio, il divario del rappresentante di “Insieme per Rivergaro” è diventato incolmabile per Giampaolo Maloberti, sostenuto dalla lista “Rivergaro”.

Riconferme, invece, per Roberto Pasquali a Bobbio e per Filippo Zangrandi a Calendasco.