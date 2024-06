Si sono chiuse alle 23 di domenica 9 giugno le urne per le elezioni europee e per le amministrative in 28 comuni della provincia.

I dati definitivi di affluenza riportano una percentuale di partecipazione dei piacentini al voto del 55,17% alle europee, superiore al 49,69% nazionale, e del 62,75% alle amministrative.

PREFETTURA: AFFLUENZA AMMINISTRATIVE

PREFETTURA: AFFLUENZA EUROPEE