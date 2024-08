Rottofreno, rimpasto in giunta: Pozzoli lascia per lavoro lo sostituisce Giorgi

Secondo rimpasto per la giunta di Rottofreno: poiché l’ingegnere aerospaziale Gianmaria Pozzoli è diventato direttore generale della centrale elettrica del Congo con sede Pointe Noire, ha lasciato l’assessorato ai lavori pubblici, restando consigliere comunale.

Come avvenuto l’anno scorso per Elena Veneziani che in seguito ai successi professionali era stata sostituita nel settore sociale da Romina Cattivelli, anche stavolta la sindaca Paola Galvani ha attinto all’interno del proprio gruppo. Nuovo assessore ai lavori pubblici è Stefano Giorgi, fino ad ora delegato al commercio.

Al dimissionario presidente del consiglio comunale Matteo Cornelli è stato affidato l’assessorato al commercio.

Il nuovo presidente del consiglio sarà eletto alla prossima seduta, entro il 30 settembre.