Criminalità, aumentano le denunce a Piacenza: 41 casi di violenza sessuale nel 2023

I reati denunciati sia a livello nazionale che locale tornano a salire. È quanto emerge dalla graduatoria pubblicata dal Sole 24 Ore riguardo l’indice di criminalità in Italia. In testa alla classifica Milano, Roma e Firenze. In coda le province di Oristano, Potenza e Treviso risultano essere le più sicure d’Italia. Quello che salta all’occhio è che il volume dei reati denunciati ha recuperato i dati registrati prima dello scoppio della pandemia da Covid. Un incremento che ha toccato anche la città di Piacenza che in un solo anno ha scalato di quattro posizioni la graduatoria passando dalla 32esima al 28esima.

I reati a Piacenza

In provincia di Piacenza sono state 10.490 le denunce nel 2023: 3.669,9 ogni 100mila abitanti per le quali il capoluogo incide del 54% sul totale. Nel 2022 erano ferme a 3.481 denunce ogni 100mila abitanti. Il reato più diffuso nel Piacentino si conferma il furto: sono infatti stati denunciati 4.500 casi (444 in più rispetto all’anno precedente). Crescono anche le denunce legate ad episodi di violenza sessuale: nel 2022 erano 30, un anno dopo sono passati a 41 di cui quattro a danno di minori di 14 anni. Sul podio dei reati anche i danneggiamenti (1.374 denunce, 480,7 ogni 100mila abitanti) e le truffe e frodi informatiche che raggiungono quota 1.235: 165 in più rispetto all’anno precedente.

Si tratta del terzo anno di fila che il trend dell’indice di criminalità risulta in crescita. In chiave nazionale i reati “emersi” nel 2023 sono stati 2,34 milioni: in aumento del 3,8% sul 2022 e l’1,7% in più rispetto al pre-Covid. Questo lascia in eredità l’elaborazione delle statistiche della banca dati interforze del dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno. I dati e la classifica completa si possono consultare sul sito del Sole 24 Ore.