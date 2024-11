Piacenza resta inchiodata al 46esimo posto nella classifica sulla “Qualità della vita 2024” redatta da Italia Oggi. Esattamente la stessa posizione dell’anno scorso. Un’onorevole posizione a metà strada tra il podio detenuto da Milano, Bolzano e la provincia di Monza e Brianza, e i tre fanalini di coda di Agrigento, Reggio Calabria e Caltanissetta. A conferma del fatto che l’Italia è sempre più un paese spaccato in due, con un Nord più ricco e dinamico e un Sud che arranca su tutti i parametri analizzati.

“Qualità della vita accettabile”

Guardando al giudizio di sintesi, Italia Oggi – che ha realizzato lo studio in collaborazione con Ital Communications e l’Università Sapienza di Roma – colloca Piacenza in quel gruppo di 32 province italiane dove la qualità di vita può essere definita “accettabile”. Un dato che lascia subito l’amaro in bocca, facendo il confronto con le altre otto province dell’Emilia-Romagna: sono tutte nel gruppo di testa e possono vantare una qualità di vita “buona”. Se consideriamo soltanto l’Emilia, troviamo Bologna al quarto posto, Parma al decimo, Modena al 17esimo e Reggio Emilia al 19esimo. Quanto agli altri vicini di casa, fanno meglio di noi Cremona (28esimo posto), e Genova (43esimo), mentre peggio Lodi (49esimo) e Pavia (50esimo).

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTA’ DI LUNEDI’ 18 NOVEMBRE