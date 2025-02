Metalmeccanica, Fiom, Fim e Uilm: “Sciopero di 8 ore e blocco straordinari”

“Nonostante la buona riuscita delle prime otto ore di sciopero, la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale Industria Metalmeccanica non riparte per l’indisponibilità di Federmeccanica e Assistal, che continuano a trincerarsi dietro la loro contro piattaforma, respingendo le richieste di Fim Fiom Uilm approvate dalle lavoratrici e dai lavoratori”.

Lo rendono noto le sigle sindacali Fiom, Fim e Uilm, spiegando che “per superare l’intransigenza delle controparti e respingere il tentativo di demolizione del modello contrattuale esistente, serve adesso mandare un forte segnale alle aziende con l’intensificazione della lotta e della mobilitazione”.

Annunciano quindi di aver proclamato 8 ore di sciopero e confermato il blocco dello straordinario e delle flessibilità.

“L’articolazione degli scioperi – conclude il comunicato sindacale -, che saranno proclamati nella settimana dal 17 al 21 febbraio, sarà discussa e concordata venerdì 14 febbraio alle 9,30 alla Camera del lavoro di Piacenza”.