Contratto metalmeccanici scaduto, sciopero per 10mila “tute blu” piacentine

A Piacenza le “tute blu” hanno deciso così: da oggi e fino al 21 febbraio incroceranno le braccia nelle ultime due ore di lavoro in fabbrica. I metalmeccanici, oltre 10mila nel Piacentino, scelgono la via della mobilitazione articolata su quattro giorni per il rinnovo di un contratto scaduto nel giugno scorso. Un contratto di “prime volte”, perché anche Federmeccanica, l’associazione datoriale ha stilato – è una novità – la sua proposta. E la formula dell’astensione: 8 ore da distribuire non si erano mai sperimentate Le parti sono al momento molto distanti sul contratto più importante per il mondo del lavoro piacentino, come è emerso dal recente attivo unitario di Fim, Fiom e Uilm al Salone Mandela. Già l’11 dicembre c’era stato sciopero e presidio sotto le finestre di Confindustria. Oggi lo stipendio di un metalmeccanico categorie C3 è sui 1.900 euro lordi, in media 1.600 netti. Il momento storico non è fra i più brillanti, a parte l’oil and gas, le valvole, i raccordi, la manifattura segna il passo, c’è sofferenza.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’