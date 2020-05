Soluzioni per il benessere dal gruppo Finlinea S.p.A.

« DA GRANDI PROBLEMI GIUNGONO GRANDI OPPORTUNITA’ » : IL GRUPPO, ATTIVO ANCHE NEL SETTORE DELLA SANIFICAZIONE AD OZONO, È PRESENTE A PIACENZA CON IL MARCHIO LINEA DI FIORANO

L’attenzione all’igiene personale ed alla pulizia e sanificazione degli ambienti in cui viviamo è uno degli argomenti “caldi” di queste settimane: l’emergenza Coronavirus ha riportato in primo piano la necessità di curare la salute, prima e sopra ogni cosa.

Questo è un concetto però tutt’altro che nuovo: «Pensate che fu il poeta Parini, nel 1753, a parlare per la prima volta di sanificazione». A dirlo è il dottor Maurizio Insana, responsabile scientifico e ricercatore di Finlinea S.p.A. e Sanniotech, aziende che da più di 40 anni operano nel settore della salute e del benessere delle persone, investendo nella ricerca.

«In queste settimane abbiamo guadagnato molte menzioni sui giornali e sui diversi canali di comunicazione principalmente per ciò che riguarda la sanificazione, in particolare per locali commerciali ed aziende, ma è importante sottolineare che noi non siamo nuovi in questo settore, anzi: da decenni Finlinea S.p.A. attraverso il marchio Linea di Fiorano si occupa di ciò che porta benessere alle persone, di ciò che le fa star meglio» spiega Carlo Ghirardelli, Responsabile dell’area Centro Nord del Gruppo.

Sanificare con l’ozono

Grande protagonista delle cronache di questi giorni in particolare è Bio3Gen, un apparecchio comodo e pratico che si occupa di sanificare gli ambienti grazie all’erogazione di ozono.

Il Ministero della Salute riconosce l’ozono come “presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, acari, muffe, etc…” (Protocollo n° 24482 del 31/07/1996). Dal 2011, quindi ben prima dello scoppio della pandemia da Covid 19, il Gruppo Finlinea S.p.A. produce Bio3Gen, dispositivo certificato conforme alla direttiva 2014/30/UE.

Si attacca alla corrente e non necessita di manutenzione o di ricarica, ed è in grado di sanificare gli ambienti senza danneggiare le superfici o gli oggetti che li occupano. È utile anche per sanificare l’acqua, il frigorifero e gli alimenti, e di inattivare anche nell’aria virus, batteri, acari, muffe, spore e insetti, lasciando un ambiente domestico debatterizzato e sanificato: un vero e proprio investimento sulla salute, valido per tantissimi anni dopo l’acquisto.

Sull’ozono però in questi mesi si sono spese anche tante fake news, così come su tutto ciò che riguarda il virus: «in questi casi è necessario affidarsi a professionisti esperti, che abbiano guadagnato fiducia e credibilità grazie al lavoro ed all’impegno di tanti anni».

«E oggi, come da sempre nella nostra mission, l’obiettivo è quello di portare nelle famiglie il risultato di tanti anni di ricerca e di esperienza: grazie ai nostri consulenti siamo in grado di rapportarci individualmente con i nostri clienti, capire le loro esigenze e consigliarli sulla soluzione più adatta alle loro esigenze» prosegue Ghirardelli.

Medical Sistem

Del Gruppo Finlinea, che opera su tutto il territorio nazionale, fa parte Medical Sistem, che ne distribuisce i prodotti nell’area di Piacenza, Parma, Lodi e Cremona, Piemonte, Liguria e Toscana.

Carlo Ghirardelli nel 1984 ha aperto una delle prime Agenzie Linea di Fiorano proprio a Piacenza: oggi la sua sede attuale di trova ad Alseno ed è diventata la Sede di Medical Sistem. Carlo è affiancato dal figlio Jonathan che si occupa della formazione e coordinamento dei consulenti di vendita nelle arre di Piacenza, Cremona, Lodi. Oggi fanno parte di questa realtà persone molto preparate sotto il profilo scientifico e commerciale, con forte capacità comunicativa e grande serietà, e questo per un’azienda è un valore inestimabile.

«È una squadra giovane, per la maggior parte costituita da ragazzi under30 che, finito un percorso universitario o un primo incarico lavorativo, si rivolgono a noi per provare una nuova esperienza: sono tanti quelli che si appassionano a questa professione, e che vogliono poi crescere, sia professionalmente che umanamente, in questa realtà. Il Gruppo investe molto nella formazione dei venditori, in modo da prepararli alla perfezione e perché possano essere davvero figure affidabili e alle quali le famiglie possano rivolgersi con la certezza di trovare risposte sicure ed affidabili. Oggi abbiamo più di 40.000 clienti nella nostra area di competenza».

È con orgoglio che il giovane Ghirardelli parla del percorso all’interno del Gruppo, un percorso che ha portato molte persone ad intraprendere una carriera ad oggi pluridecennale, e che rimane un’occasione da cogliere per chiunque abbia la voglia e la determinazione di imparare questo mestiere.

Centro ricerca sul sonno

Il Centro Ricerche Linea di Fiorano, in collaborazione con Sanniotech, significa anche “benessere del sonno”: è stata infatti avviato un nuovo protocollo, unico, per tracciare, studiare e porre rimedio ai disturbi del sonno.

È ancora il dottor Insana ad illustrare il procedimento, unico nel suo genere: «È un protocollo personalizzato per ognuno dei soggetti: tracciamo il sonno di ogni persona per 90 giorni, tenendo conto di tutti i parametri che possono influenzare il riposo. La vera novità è che si viene seguiti a casa propria, ovvero nell’ambiente più naturale possibile, per capire davvero cosa si deve ambiare per riuscire a dormire meglio. La supervisione viene fatta da un infermiere ed un medico psicologo, e in questo periodo vengono anche elargiti consigli sulla possibilità di migliorare il proprio “modo” di dormire”. Dopo il monitoraggio, si è seguiti per altri due anni, con controlli periodici: in questo modo riusciamo a dare risposte, suggerimenti e soluzioni mirate e personalizzate, frutto di una vera e propria indagine scientifica».

Proporre soluzioni

«È proprio questo che proponiamo: soluzioni, basate su anni e anni di ricerca scientifica. Uno dei leit motiv che guida le attività del Gruppo Finlinea è “Da grandi problemi nascono grandi opportunità”. Per questo si investe sul settore di ricerca e sviluppo, per questo si cercano soluzioni da proporre alle famiglie non solo per dare una risposta in una situazione di emergenza, ma soprattutto per portare loro il benessere» conclude Carlo Ghirardelli.

