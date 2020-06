Nutraceutica per il benessere degli animali da compagnia

Ricerca nutrizionale e innovazione al servizio del benessere degli animali domestici, nel rispetto dell’ambiente.

Questo è G&G Pet Food, il brand nato dall’ esperienza di G&G Consulenza e Sviluppo che propone integratori di alta qualità, privi di additivi sintetici e realizzati solo con ingredienti naturali estratti da piante officinali, per il benessere degli animali da compagnia.

G&G Pet Food, brand di G&G Consulenza e Sviluppo, azienda specializzata in R&D di prodotti mangimistici per la zootecnia, nasce dalla volontà di promuovere un nuovo benessere degli animali da compagnia, in particolare cani, gatti e piccoli roditori, attraverso alimenti complementari totalmente naturali e formulati secondo i principi della nutraceutica, scienza che studia i principi attivi alimentari in grado di contribuire al benessere e alla salute di persone e animali.

Grazie alla vasta competenza scientifica del Dottor Gianluca Gemo, che vanta una lunga esperienza nella ricerca di prodotti innovativi per l’alimentazione animale – per cui è stato ospite, tra l’altro, del programma in onda su RAI 2 Quattro zampe in famiglia in qualità di esperto – ed alla consulenza di nutrizionisti e veterinari, i prodotti G&G Pet Food sono in grado di soddisfare ogni esigenza nutrizionale dei nostri amici a quattro zampe.

Tra la vasta gamma di integratori e mangimi complementari dedicati a cani e gatti, particolarmente efficaci si rivelano gli Olii, di Salmone, di Semi di lino e di Semi di vinacciolo, tutti spremuti a freddo per mantenere integra la quantità di acidi grassi essenziali utili nel contrastare l’insorgenza di patologie degenerative croniche; Serenity, che grazie all’estratto di Melissa Officinalis aiuta a risolvere eventuali stati d’ansia e stress dell’animale; Digest, a base di estratto di castagno per ridurre fenomeni diarroici e normalizzare l’intestino; Turoòn Bau al latte, un vero e proprio torrone per cani, innovazione unica e golosa, ma benefica perché privo di miele, glucosio e frutta secca, e ricca di antiossidanti per contrastare l’effetto dei radicali liberi grazie alla speciale formulazione a base di Melissa Officinalis.

I prodotti G&G Pet Food sono disponibili presso gli studi veterinari, le farmacie e le parafarmacie, oltre che sull’ e-commerce del sito www.gegpetfood.com dove è anche possibile rivolgersi al Dottor Gemo per richiedere informazioni e consigli utili.