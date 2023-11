Azienda agricola Monastero, quando la tradizione passa dal cambiamento

C’è una formella, all’ingresso della struttura dell’azienda, che data la presenza di un antico convento olivetano al 1586.

Lì accanto, l’insegna vera e propria mette ben in evidenza che ci si trova in un’azienda agricola che qui vive e si sviluppa da quasi un secolo, precisamente dal 1932.

Un secolo che si traduce in ben quattro generazioni per la famiglia Negri, che proprio come l’azienda si è sviluppata in questo territorio, crescendo e maturando insieme alla terra e ai suoi frutti.

Si parla di “Monastero”, azienda agricola con sede a Verano di Podenzano, rinomata per i suoi prodotti biologici, la cura nelle produzioni, la passione con cui il team svolge il proprio lavoro.

«È stato il bisnonno a trasferirsi qui dalle aree golenali del Po: in questo posto ha trovato quello che secoli fa era l’antico convento olivetano al quale abbiamo deciso di ispirarci per il nome della nostra azienda, Monastero» racconta Alberto Negri.

«Io e mio fratello siamo oggi gli eredi di tanti anni di lavoro duro e di amore. A essere del tutto sinceri, non è stato il nostro sogno fin da bambini, entrambi ci siamo formati in altre aree e abbiamo anche fatto diverse esperienze all’estero. Ma ad un certo punto è arrivato il momento di guardarsi dentro e capire cosa sarebbe stato in futuro di questa preziosa attività di famiglia: non ce la siamo sentita di essere quelli che vi avrebbero messo fine».

Una storia troppo importante, valori troppo profondi per essere abbandonati: la terra di Verano è generosa, e dona tanto a chi sa come trattarla. Ma dal 1932 il settore dell’agricoltura è cambiato, eccome se è cambiato, e c’è bisogno di chi sa interpretare e cavalcare questo cambiamento.

Si trattava di scegliere come andare avanti, e i fratelli Negri hanno deciso di puntare su una produzione tutta biologica. «Un impegno notevole, ma volevamo questa nuova “veste” dell’azienda. D’altronde, lo dichiariamo nel nostro claim: “Coltiviamo il cambiamento, conserviamo la tradizione”».

Il cambiamento si manifesta non solo nella vendita diretta dei prodotti dell’azienda agricola al pubblico, sia nella sede di Verano che nei mercati agricoli del territorio e presso partner selezionati con cura, ma anche nella creazione di prodotti lavorati a marchio “Monastero”, tutti disponibili anche nello shop online.

Dai sughi alle farine, alla piacentinissima giardiniera, alla pasta, fino alle uova: «Abbiamo anche aggiunto un pollaio, alleviamo le nostre galline all’aperto sui nostri terreni perché siano libere e producano uova più buone». E oggi anche alcune proposte su piatti pronti arricchiscono il catalogo di Monastero.

E la tradizione? «Quella è ciò che dà sapore e genuinità ai nostri prodotti, freschi e lavorati, insieme alla cura artigianale di tutti i processi. Ricordo quando da bambino andavo nei campi dell’azienda, prendevo un pomodoro direttamente dalla piantina e lo mangiavo dopo una pulita veloce. Quella è la qualità che cerchiamo, il sapore e le sensazioni che vogliamo trasmettere a chi si affida a noi».

Per scoprire la storia e tutti i prodotti dell’azienda agricola Monastero, visitate il sito www.aziendamonastero.it , le pagine Facebook e Instagram, o ancora meglio visitate lo spaccio aziendale in Località Verano, 4 a Podenzano, incontrate l’appassionato team di Monastero e fatevi guidare tra sapori autentici e gusti innovativi.