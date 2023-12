Cesti di Natale firmati Monastero, all’insegna di gusto e sostenibilità

L’Azienda agricola Monastero di Verano di Podenzano ha pensato a voi anche in occasione del Natale!

I fratelli Negri infatti, insieme al compattissimo staff, propongono un Natale all’insegna del gusto, della tradizione e della convivialità: ben quattro proposte di cesti natalizi, uno più ricco dell’altro, per rendere questi giorni ancora più speciali.

È un’iniziativa che Monastero propone da qualche anno, e che ha sempre avuto grande successo tra i clienti: «Devo dire che siamo davvero soddisfatti – racconta Alberto Negri – non solo perché sia chi regala che chi riceve questi prodotti è felice e appagato dalla scelta. Alcuni clienti ci hanno confessato che hanno deciso di acquistare e donare i nostri cesti proprio perché li hanno ricevuti, e sono rimasti così contenti che hanno pensato di sceglierci a propria volta! È una sorta di “passaparola” che ci inorgoglisce e ci conferma la giusta direzione della nostra missione aziendale».

I cesti natalizi sono proposti in diverse misure: piccolo, medio, grande o grandissimo, per saziare non solo la fame vera e propria, ma la fame di conoscenza di questi prodotti sani e genuini.

«L’idea era quella di confezionare una vera e propria “esperienza del territorio”: infatti i prodotti contenuti nei cesti che non realizziamo noi sono comunque di aziende piacentine. Persino la cassetta in legno è fatta da un artigiano locale, ed è un oggetto bello ed elegante, che può essere facilmente riutilizzato».

Un dono all’insegna della convivialità e della sostenibilità quindi, variegato e in grado di incontrare i gusti di tutti. E in più, praticamente a chilometro zero!

È possibile acquistare i cesti natalizi sia sullo shop online, raggiungibile visitando il sito web, che nello spaccio di Verano, all’interno dell’azienda. «Potete chiamarci per prendere un appuntamento e acquistare i vostri cesti, o per pensare ad un cesto personalizzato per una persona che vi sta a cuore, così da scegliere i prodotti che più incontreranno le sue preferenze».