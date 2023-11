Azienda agricola Monastero: scopri la linea di prodotti bio e veg pronti per essere gustati

Dal 1932 l’azienda agricola Monastero offre, dalla sua sede a Verano di Podenzano, un catalogo di prodotti apprezzati da un numero sempre maggiore di clienti.

Dagli ortaggi freschi alle uova, dalla farina ai sughi, il tutto prodotto con un amore e una cura artigianale che è una delle colonne portanti della filosofia di Monastero.

Un’altra di queste “colonne” si lega al regime biologico dell’azienda, convertita per volontà dei fratelli Negri, titolari dell’azienda fondata dal bisnonno.

«Una scelta precisa che ci permette di garantire ai nostri clienti prodotti di qualità eccellente, genuini, che crescono al “ritmo giusto” e che possono dare vita ad alimenti lavorati altrettanto buoni. Crediamo nell’assunto che recita “siamo quello che mangiamo” e nel “non sfruttamento” delle risorse che abbiamo a disposizione: per questo lavoriamo secondo le tempistiche che i terreni e le stagioni ci impongono» commenta Alberto Negri.

Anche le esperienze all’estero dei due fratelli hanno portato a questa decisione, osservando il panorama internazionale e le tendenze dei consumi, sempre più orientati a un’alimentazione più attenta e consapevole.

Nasce così la linea di prodotti pronti bio e veg di Monastero, una novità nella lunga tradizione dell’azienda.

«Abbiamo iniziato con i primi prodotti nel 2020, e abbiamo avuto un riscontro entusiasta. Devo dire che questo è un sogno che avevamo fin dai primi tempi in cui abbiamo preso le redini dell’azienda, ma allora i tempi non erano ancora maturi. E come azienda agricola biologica, di tempi ce ne intendiamo! Abbiamo quindi preferito puntare su un progetto a lungo termine, lungimirante, ma che ci permettesse di portare a compimento i nostri piani».

Oggi la linea si compone dei golosissimi Burger (in cinque fantasiose varianti, per poter incontrare i gusti di tutti), e di quattro proposte riunite sotto il nome di “Prontivia”: straccetti di seitan, cotolette di seitan, crocchette di canapa e crocchette di tofu.

Una più deliziosa dell’altra, da provare con mille abbinamenti e tante ricette creative.

«Come in tutto quello che facciamo – illustra Alberto – abbiamo puntato sulla qualità e sull’artigianalità: siamo molto fieri di questi prodotti, e la gente apprezza perché avverte che dietro questo lavoro c’è cura, attenzione, passione. Ma soprattutto, perché sono buonissimi!».

Scoprite i prodotti Monastero sul sito web (c’è anche un comodo shop online) e i tanti modi di cucinarli sulle pagine Facebook e Instagram dell’azienda.

E visto che Natale è sempre più vicino, perché non provarli anche nei preziosi e golosissimi cesti regalo?