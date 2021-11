Troppe poche colonnine, così gli italiani sono scoraggiati dall’elettrico

Il mercato dell’automotive in Italia negli ultimi mesi ha visto il sorpasso delle ibride sui mezzi a benzina, che insieme governano le nuove immatricolazioni. Pur restando marginali, il numero delle vendite di auto elettriche (quelle che necessitano di una colonnina di ricarica) negli ultimi due anni ha registrato un considerevole incremento, passando da circa 1.000 immatricolazioni mensili nel gennaio 2020 (prima della pandemia) a circa 5.000 nel mese di ottobre 2021.

Non è tuttavia necessario guardare alle grandi multinazionali per attendere che le infrastrutture si sviluppino. Esistono realtà locali come CBA, con anni di esperienza sul campo, che offrono tra i propri servizi anche l’installazione di colonnine per la ricarica delle auto, autoalimentate con impianti fotovoltaici di proprietà a chilometro zero. “Noi avanziamo alle amministrazioni comunali una proposta decisamente conveniente, volendo contribuire allo sviluppo di reti di ricarica di veicoli elettrici sul nostro territorio”, spiega Ferrari. “Possiamo realizzare le postazioni di ricarica senza costi preliminari per lo studio di fattibilità o per la progettazione, così come nessun costo per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere per tutta la durata della convenzione stretta con il comune”. Una opportunità anche per i Comuni stessi: “In concerto con le amministrazioni comunali limitrofe, è possibile sviluppare un programma di incentivazione per chi rifornisce la propria auto elettrica volto a fornire vantaggi sia nell’utilizzo quotidiano sia a chi vuole visitare il territorio. Si possono abbinare al cliente agevolazioni sul prezzo di ricarica per i residenti, oppure convenzionare negozi e strutture”. Insomma l’ostacolo dell’infrastruttura potrebbe essere meno insormontabile di quanto possa sembrare. D’altro canto è questa la direzione intrapresa anche dalla politica e dalle istituzioni europee: nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, il governo italiano prevede un investimento complessivo di 741 milioni di euro per la creazione di circa 21mila punti di ricarica rapidi entro il 2025.