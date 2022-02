La Groenlandia ha perso 4.700 miliardi di ghiaccio dal 2002 ad oggi

Secondo le attuali simulazioni lo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia potrebbe portare ad un innalzamento dei mari anche superiore al metro e mezzo

Negli ultimi vent’anni la Groenlandia ha perso circa 4.700 miliardi di tonnellate di ghiaccio, una quantità sufficiente ad innalzare il livello globale dei mari di circa 1,2 centimetri.

Le rilevazioni di Polar Portal

Secondo le rilevazioni del database di monitoraggio danese Polar Portal la Groenlandia negli ultimi due decenni ha visto ridursi considerevolmente la propria massa di ghiaccio. Più precisamente tra il 2002 e il 2022 la massa di ghiaccio si sarebbe ridotta di circa 4.700 miliardi di tonnellate. Una quantità tale da innalzare il livello globale dei mari di oltre 12 millimetri (ovvero 1,2 centimetri), il tutto solo negli ultimi vent’anni.

Uno scioglimento non uniforme

Il database fornisce ulteriori informazioni riguardo a questo fenomeno di scioglimento. La perdita dei ghiacci non sarebbe stata infatti uniforme: lo scioglimento so è concentrato nell’area costiera., con invece un recupero di massa nell’entroterra. Lo scioglimento insomma non è una questione aritmetica e lineare e la Groenlandia subisce gli effetti del riscaldamento globale in maniera particolare: “I dati mostrano che la maggior parte della perdita di ghiaccio avviene lungo la costa dello strato di ghiaccio, dove osservazioni indipendenti indicano che lo spessore del ghiaccio si sta riducendo”, scrivono gli scienziati.

In due secoli mari più alti di un metro e mezzo

Secondo le attuali simulazioni la Groenlandia contribuirà in maniera considerevole all’innalzamento dei mari nel lungo periodo. Nei prossimi cinquant’anni lo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia potrebbe portare ad un innalzamento dei mari tra i 2,5 e i 10 centimetri. In ottant’anni l’innalzamento passerebbe tra i 12,7 e i 33 centimetri. Cifra che sale ad un intervallo tra i 48 e i 160 centimetri nei prossimi due secoli.