La crisi energetica, la folle corsa dei prezzi dell’energia e, molto probabilmente, una spiccata sensibilità aziendale hanno fatto esplodere le richieste di pannelli fotovoltaici da parte dei piacentini.

Nei primi sei mesi del 2022, secondo le elaborazioni dell’associazione Italia Solare (su dati di Terna), i nuovi impianti installati ed entrati in funzione della nostra provincia sono stati 473, per una potenza complessiva di 5,18 megawatt.

Un vero e proprio boom. Basti pensare che in tutto il 2021 furono 544.

A trainare questa corsa sono state soprattutto le famiglie o comunque le realtà più piccole. I nuovi impianti sotto i 12 kilowatt, dunque quelli ad uso residenziale o domestico, sono stati 437, vale a dire oltre il 92% del totale. La potenza complessivamente ricavata è pari a 2,33 megawatt.

Salendo di taglia, sono 17 i nuovi impianti tra i 12 e i 20 kilowatt installati da gennaio a giugno 2022 a Piacenza e provincia (0,30 megawatt totali), mentre quelli di dimensioni più importanti, dai 20 ai 200 kilowatt, sono stati 15 (per un megawatt di nuova potenza).

Ovviamente non sono rimaste ferme neppure le aziende più grandi, prova ne sia che nel primo semestre di quest’anno sono stati allacciati alla rete 4 nuovi impianti fotovoltaici tra i 200 kilowatt e un megawatt, per un totale di 1,55 megawatt.

A quota zero, invece, la taglia sopra i Mw.



Il totale provinciale

Grazie a questi primi sei mesi quasi record, Piacenza arriva a sfiorare i settemila impianti fotovoltaici complessivamente installati e collegati: sono 6.947, per una potenza complessiva di 210,62 megawatt.

L’81% è rappresentato dalla taglia più piccola, ossia quella residenziale e domestica: 5.617 unità, per 24,84 megawatt.

Passando a impianti più grandi, nella nostra provincia ne sono presenti 506 tra i 12 e i 20 kilowatt (8,86 megawatt totali) e soprattutto 655 tra i 20 e i 200, con una capacità di 48,6 megawatt.

Bene anche le taglie “forti”: 156 impianti tra 200 kilowatt e i megawatt (100 megawatt di potenza), 13 superiori a un megawatt, per 28,25 megawatt di potenza complessiva.



La classifica nazionale

Nel primo semestre del 2022 in Italia sono stati installati 72milia nuovi impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 1.012 nuovi MW, più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2021 (406 MW).

Il nostro Paese arriva così a una potenza cumulata complessiva di 23.577 MW e un numero di impianti pari a 1.087.190.

Analizzando complessivamente la potenza fotovoltaica in Italia, il settore residenziale ha installato 5.486 MW, il settore commerciale e industriale 12.921 MW (rappresentando così la maggior potenza installata), mentre il comparto utility conta su 5.170 MW.

Sono i numeri che emergono dai report periodici di Italia Solare, disponibili anche sul sito dell’associazione, che li elabora sulla base dei dati resi disponibili periodicamente da Terna (dati Gaudì).

Le regioni

La regione che registra la maggior potenza cumulata è la Puglia con 2.999 MW seguita da Lombardia (2.868 MW) ed Emilia-Romagna (2.345 MW), a ruota Veneto e Piemonte.

In termini complessivi di numero di impianti sul podio si posiziona la Lombardia con 174.120 installazioni, secondo il Veneto (158.577) e terza l’Emilia-Romagna (113.160), seguita dal Piemonte (76.216).

I dati evidenziano come siano le regioni del Nord a installare il maggior numero di impianti fotovoltaici, mentre il Centro e il Sud, nonostante il maggior livello di irraggiamento solare stentano a sviluppare impianti fotovoltaici. La Puglia continua a guidare la classifica della maggior potenza installata grazie ai grandi impianti fotovoltaici realizzati negli anni addietro.

Prendendo in considerazione solo i dati del 2022, Lombardia (157 MW), Lazio (147 MW) e Sardegna (103 MW) si sono dimostrate le regioni con la maggior nuova potenza fotovoltaica, considerando invece i numeri degli impianti le regioni che spiccano sono Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Le città fotovoltaiche

Viterbo è la città che ha installato il maggior quantitativo di nuova potenza fotovoltaica in questi primi sei mesi, con quasi 104 nuovi MW, seguita da Cagliari (85,16 MW), Brescia (37,32 MW), Bari (30,92 MW), a seguire Milano (26,28 MW), Torino (26,08 MW), Padova (24,95 MW), Bergamo (24,52 MW), Novara (22,82 MW) e Matera (22,80 MW). Fanalini di coda Isernia, Verbano-Cusio-Ossola e Trieste che non arrivano al MW installato.

Sistemi di accumulo

Al 30 giugno 2022 la capacità connessa complessiva dei sistemi di accumulo arrivava a 1.361 MWh, dei quali 1.341 MWh erano batterie al litio.

In riferimento ai soli sistemi di accumulo associati agli impianti fotovoltaici, il 2022 (629 MWh) sta continuando il suo trend di crescita, già intrapreso nel 2021 (411 MWh), superando nei primi sei mesi di un terzo l’installato complessivo dello scorso anno.

La Lombardia è la regione che conta la maggior capacità cumulata connessa di sistemi di accumulo con 281 MWh, seguita da Veneto (216 MWh) ed Emilia-Romagna (136 MWh). Guardando al solo 2022 il Veneto è risultato particolarmente attivo realizzando 99 MWh, seguito da Emilia-Romagna (58 MWh) e Toscana (49 MWh).

Anche se in crescita, i dati evidenziano sia per il fotovoltaico sia per i sistemi di accumulo, un netto ritardo rispetto alle previsioni di sviluppo che si è data l’Italia.

