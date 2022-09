Suzuki spicca il volo: investimento per accelerare la creazione di auto volanti

Le auto volanti arriveranno nelle nostre città molto prima di quanto si possa immaginare.

L’ultimo cospicuo investimento in questa direzione arriva da Suzuki, che intende letteralmente “spiccare il volo” rafforzando la partnership con SkyDrive, azienda giapponese impegnata nello sviluppo di auto volanti e droni da carico.

Con l’investimento, le due società rafforzeranno ulteriormente la loro partnership siglata a marzo 2022, cooperando con altre aziende investitrici per puntare all’implementazione sociale di una nuova mobilità di “auto volanti”. Negli ultimi anni, la richiesta di trasporto personale è aumentata a causa dell’alleggerimento della congestione, dello snellimento del traffico nelle aree urbane e del cambiamento delle esigenze di “trasporto secondo le necessità”.

Suzuki entra così prepotentemente in settore che sta attirando molto interesse da parte degli investitori, affiancando questo nuovo segmento a quelli della mobilità dal mare alla montagna attraverso i settori della nautica, del motociclismo e dell’automobilismo.

[email protected]