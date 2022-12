Gli esperti francesi: “Evitare di fare una doccia al giorno fa bene a clima, bolletta e pelle”

In un periodo di aumento delle bollette energetiche e di preoccupazioni ambientali è davvero necessario fare ogni giorno una doccia che consuma litri d’acqua?

Se lo sono chiesti in Francia, dove è arrivata innanzitutto la risposta dei dermatologi: “Non necessariamente, purché si seguano alcune regole igieniche”.

Secondo un recente studio dell’Ifop (Istituto francese dell’opinione pubblica), tre quarti dei francesi (il 76%) dichiarano di lavarsi completamente ogni giorno, come i loro vicini tedeschi (77%), più degli inglesi (68%) e soprattutto degli italiani (53%).

Tuttavia, questa doccia quotidiana pesa sulla bolletta energetica e ha un impatto ecologico.

Secondo l’osservatorio del Centre d’information sur l’eau (Cieau), una doccia consuma circa 57 litri d’acqua, ovvero quasi il 40% del consumo totale giornaliero di un francese.

Ma è davvero indispensabile fare la doccia ogni giorno? “Non è necessario lavarsi dalla testa ai piedi ogni giorno”, afferma la dermatologa Marie Jourdan.

La pelle è un organo vivo che si rinnova: “Si pulisce da sola, per così dire,” spiega il membro della Società Francese di Dermatologia (Sfd).

La superficie della pelle è ricoperta da un’emulsione di acqua e grassi che forma un film idrolipidico, una prima barriera di protezione contro gli agenti infettivi e l’inquinamento. Questa pellicola è anche essenziale per prevenire la disidratazione. “La pelle è un ecosistema come ogni altro e il suo equilibrio deve essere preservato”, sottolinea Marie Jourdan.

Se la pelle è “sopraffatta da aggressioni” come l’inquinamento o la sudorazione, deve essere pulita. Ma, come regola generale, “è sufficiente insaponare quotidianamente le zone in cui il sudore è più oleoso e che sono più soggette a colonie batteriche, come le ascelle, gli spazi tra le dita dei piedi o le parti intime”, spiega l’esperta.

Al contrario, “lavarsi troppo spesso può portare a secchezza e persino all’eczema”, aggiunge l’esperta.

Fin dal XIX secolo e dal lavoro di Louis Pasteur, è noto che il lavaggio distrugge gran parte dei batteri responsabili delle epidemie. Ma oggi, “nei nostri studi, vediamo troppe persone che si lavano eccessivamente, più volte al giorno, spesso per la fobia dei virus”, afferma Laurence Netter, dermatologa e venereologa a Parigi. “Il rischio è quello di alterare il film idrolipidico di superficie che permette alla pelle di rimanere naturalmente sana”, continua l’esperta. I dermatologi raccomandano quindi di concentrarsi sulle aree in cui si annidano i microbi e il sudore, utilizzando il minor numero possibile di detergenti o agenti schiumogeni, che aggrediscono la pelle.

“Se si adotta questa igiene e si fa la doccia ogni due o tre giorni, non ci sono problemi, a meno che non si sudi molto o si faccia sport”, dice Laurence Netter. “È anche il modo ideale per conciliare una buona igiene, una pelle sana e un basso consumo energetico”, dice. “Lavare tutto il corpo con il sapone una volta al giorno non è necessario”, concorda Marie Jourdan.

Per quanto riguarda il bagno, potete anche dimenticarvene. Consuma tra i 150 e i 200 litri d’acqua. E se rimane associato a un momento di relax, spesso è troppo caldo o troppo lungo, il che secca la pelle squilibrando la composizione dell’epidermide. In contrasto con la tendenza “igienista”, una decina di anni fa negli Stati Uniti si è affermato il movimento “unwashed”, che consiste nel lavarsi meno, sia per motivi ecologici che per preservare la pelle.

Senza pretendere di far parte di questo movimento, Alexandre Mounier, 31 anni, responsabile dell’associazione “Uno spreco al giorno”, applica gli stessi principi: “Faccio solo tre docce al mese, quando sono sporco o quando ho sudato”, dice all’Afp. “Negli ultimi mesi ho semplicemente notato che non sono peggiorato e, nel contesto attuale, ogni goccia conta”, spiega. Un cambiamento che, a quanto pare, non lo ha danneggiato: “Finora nessuno mi ha detto che puzzo”.

