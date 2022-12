I passeggeri della compagnia tedesca Deutsche Bahn potranno bere il caffè acquistato a bordo dei treni e consumare i pasti usando stoviglie di porcellana o vetro a partire dal primo gennaio, “per una maggiore sostenibilità”.

Lo ha annunciato l’operatore ferroviario: “Dal 1° gennaio 2023, i clienti potranno scegliere la porcellana e il vetro di alta qualità come opzione per i loro cibi e le loro bevande nel vagone bar”, ha dichiarato l’azienda in un comunicato.

L’obiettivo è quello di ridurre i rifiuti sostituendo le stoviglie monouso in plastica o cartone. Bicchieri, piatti e ciotole “riutilizzabili” saranno “gratuiti, senza deposito, e disponibili su richiesta per tutti gli ordini” sui treni a lunga percorrenza.

Deutsche Bahn è in linea con le nuove norme entrate in vigore il primo gennaio in Germania che obbligano ristoranti, pub e caffè a offrire i loro prodotti da asporto in confezioni riutilizzabili. Gli imballaggi monouso non saranno vietati, ma dovrà essere offerta una variante riutilizzabile senza costi aggiuntivi.

“Deutsche Bahn sta accelerando la sua transizione ecologica nella ristorazione a bordo”, ha dichiarato Michael Peterson, direttore del trasporto passeggeri dell’azienda, in un comunicato. Da marzo, il vettore offre già “il 50% di piatti vegetariani o vegani” e “il 100% di prodotti biologici”.

Più in generale, Deutsche Bahn, la più grande consumatrice di energia della Germania, si è posta l’obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2040. Secondo un portavoce, attualmente il 62% del traffico ferroviario gestito dalla società è alimentato da energie rinnovabili.

