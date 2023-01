Cinque miliardi di stoviglie di plastica monouso all’anno: Regno Unito verso il divieto

Plastica monouso al bando nel Regno Unito.

La segretaria all’Ambiente, Thérèse Coffey, è infatti pronta a vietare una serie di articoli di plastica monouso come posate, piatti e vassoi nel tentativo di ridurre l’inquinamento ambientale.

Come riporta il Guardian, le cifre suggeriscono che ogni anno l’Inghilterra utilizza circa 1,1 miliardi di piatti monouso e 4,25 miliardi di posate, di cui solo il 10% viene riciclato dopo essere stato utilizzato.

Gli articoli in plastica relativi a cibi e bevande da asporto, inclusi contenitori per alimenti e posate, costituiscono la quota maggiore di rifiuti negli oceani del mondo.

La mossa del governo segue una consultazione sulla questione avviata dal Dipartimento per l’ambiente, l’alimentazione e gli affari rurali (Defra) che si è svolta da novembre 2021 a febbraio 2022.



“Una forchetta di plastica può impiegare 200 anni per decomporsi, ovvero due secoli in discarica o inquinando i nostri oceani”, ha affermato la ministra Coffey.

“Sono determinata a portare avanti un’azione per affrontare questo problema a testa alta. Negli ultimi anni abbiamo già compiuto passi importanti, ma sappiamo che c’è ancora molto da fare e abbiamo nuovamente ascoltato le richieste del pubblico – ha spiegato Coffrey – Questo nuovo divieto avrà un enorme impatto per fermare l’inquinamento di miliardi di pezzi di plastica e contribuire a proteggere l’ambiente naturale per le generazioni future”.Divieti simili sono già stati emanati in Scozia e Galles, mentre il governo del Regno Unito ha vietato nel 2020 cannucce e cotton fioc in plastica monouso in Inghilterra. Tuttavia sembra che la nuova mossa non sia completa.

Secondo il Daily Mail, il divieto riguarderà piatti, ciotole e vassoi di plastica utilizzati per cibi e bevande consumati in un ristorante, bar o da asporto ma non in ambienti come supermercati e negozi.

