Il cereale che ha accompagnato l’umanità fin dagli albori oggi è tra le coltivazioni più diffuse e, con il supporto della scienza, si prepara ad affrontare i cambiamenti climatici.

Il grano fornisce il 20% delle calorie consumate quotidianamente dagli esseri umani, ma la sua produzione è a rischio: riscaldamento globale, siccità, crisi geopolitiche e incendi hanno più volte sollevato lo spettro della carestia in alcune aree del pianeta.

Una recente scoperta del John Innes Centre di Norwich, uno dei più importanti istituti di ricerca agraria al mondo, sembra segnare un nuovo capitolo nella storia della genetica. Dopo i successi in laboratorio, ora gli scienziati sono pronti a provare sul campo (letteralmente) la nuova varietà ottenuta: le prime coltivazioni-pilota saranno in Spagna, vicino a Cordoba.

Il professor Graham Moore, direttore dell’istituto, ha raccontato i progressi svolti finora nel rendere il cereale più resistente alla siccità e a temperature sempre più alte: “Attualmente vengono coltivate due tipologia di grano: tenero (usato principalmente per il pane) e duro (usato per la pasta). Insieme le due tipologie giocano un ruolo cruciale nella dieta di 4.5 miliardi di persone.”

Il problema principale riscontrato finora dagli studiosi sono state la vastità e la complessità del genoma del cereale. “Noi umani abbiamo un singolo genoma, che contiene le istruzioni sotto forma di Dna – ha aggiunto Moore – mentre il grano tenero ne ha due e quello duro, tre”.

Lo sforzo per trovare il cosiddetto “Holy Grail gene” (gene del Sacro Graal), identificato ed etichettato “Zip4.5B”, ha impegnato il John Innes per diversi decenni. “Grazie al editing genetico possiamo modificare il Dna del grano, rendendolo più resistente a calore, malattie e caratteristiche del terreno”, ha concluso Moore.

Nei prossimi mesi verranno testate e selezionate le varietà che meglio risponderanno ai requisiti, con la speranza di non perdere uno dei pilastri che ha permesso all’umanità di svilupparsi nel corso dei millenni.

[email protected]