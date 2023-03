Primo Paese al mondo a seppellire la CO2 importata dall’estero, la Danimarca inaugura un sito di stoccaggio di anidride carbonica a 1.800 metri sotto il Mare del Nord, uno strumento ritenuto essenziale per contenere il riscaldamento globale.

Paradossalmente, questo cimitero di CO2 è un ex campo petrolifero che ha contribuito alle emissioni.

Guidato dal gigante chimico tedesco Ineos e dalla società energetica tedesca Wintershall Dea, il progetto “Greensand” dovrebbe consentire di stoccare fino a 8 milioni di tonnellate di CO2 all’anno entro il 2030, l’equivalente dell’1,5% delle emissioni francesi.

Il progetto è in fase pilota e viene inaugurato a Esbjerg dal principe ereditario Frederik.

Ancora agli inizi e molto costosa, la cattura e lo stoccaggio del carbonio consiste nel catturare e poi imprigionare la CO2, principale responsabile del riscaldamento globale. Più di 200 progetti sono attualmente operativi o in fase di sviluppo in tutto il mondo. La particolarità di Greensand è che, a differenza dei siti esistenti che sequestrano la CO2 da impianti industriali vicini, il progetto porta il carbonio da molto lontano.

Il gas viene trasportato via mare alla piattaforma Nini West, al limite delle acque norvegesi, e trasferito in un serbatoio a 1,8 km sotto la superficie.

Per le autorità danesi, che puntano alla neutralità del carbonio entro il 2045, si tratta di uno “strumento indispensabile nella nostra cassetta degli attrezzi per il clima”.

“Poiché il nostro sottosuolo contiene un potenziale di stoccaggio molto più elevato delle nostre emissioni, siamo anche in grado di stoccare il carbonio proveniente da altri Paesi”, ha dichiarato il ministro del Clima e dell’Energia, Lars Aagaard.

Il Mare del Nord è una regione adatta per le discariche perché ospita molti oleodotti e serbatoi geologici che sono stati lasciati vuoti dopo decenni di produzione di petrolio e gas. “I giacimenti di petrolio e gas esauriti hanno molti vantaggi perché sono ben documentati e ci sono già infrastrutture che molto probabilmente possono essere riutilizzate”, afferma Morten Jeppesen, direttore del Centro per le tecnologie offshore dell’Università danese di tecnologia.

Vicino a Greensand, il gigante francese TotalEnergies esplorerà il potenziale di interramento di oltre due chilometri sotto il fondale marino con l’obiettivo di catturare 5 milioni di tonnellate all’anno entro il 2030.

Anche la vicina Norvegia, pioniera dello stoccaggio, riceverà nei prossimi anni tonnellate di CO2 liquefatta dal Vecchio Continente.

Essendo il maggior produttore di idrocarburi dell’Europa occidentale, il Paese ha anche il maggior potenziale di stoccaggio di CO2 del continente.

Le quantità stoccate rimangono però piccole rispetto alle emissioni.

Secondo l’Agenzia europea dell’ambiente, nel 2020 l’Unione europea ha emesso 3,7 miliardi di tonnellate di gas serra. A lungo percepita come una soluzione tecnicamente complicata e costosa di utilità marginale, lo stoccaggio di CO2 è ora considerato necessaria sia dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) che dall’Agenzia internazionale dell’energia.

Tuttavia, non si tratta di una soluzione miracolosa.

Secondo il think tank australiano Ieefa, il processo di cattura e stoccaggio della CO2, che richiede molta energia, emette l’equivalente del 21% del gas catturato. E la tecnica non è priva di rischi, avverte il centro di ricerca, citando il rischio di perdite con conseguenze catastrofiche.

“Lo stoccaggio non dovrebbe essere utilizzato per mantenere l’attuale livello di produzione di CO2, ma è necessaria per limitare la CO2 nell’atmosfera”, ha dichiarato Jeppesen. “Il costo dello stoccaggio del carbonio deve ancora essere ridotto perché diventi una soluzione di mitigazione sostenibile con la maturazione dell’industria”, ha aggiunto.

E tra gli ambientalisti questa tecnologia non riscuote un consenso unanime. “Non risolve il problema e prolunga le strutture che sono dannose”, afferma Helene Hagel, responsabile energia di Greenpeace Danimarca. “Il metodo non cambia le nostre abitudini mortali. Se la Danimarca vuole davvero ridurre le proprie emissioni, deve occuparsi dei settori che ne producono molte, ovvero l’agricoltura e i trasporti”, è la critica.

