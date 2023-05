È arrivato l’Overshoot Day per l’Italia: finite le risorse naturali per il 2023

Ieri, 15 maggio, è arrivato l’Earth Overshoot Day dell’Italia, ossia il giorno in cui il nostro Paese, secondo il think tank Global Footprint Network, ha esaurito le risorse che è in grado di generare in un anno e comincia a consumare quelle dell’anno seguente.

Il think tank calcola l’Overshoot Day ogni anno e per ogni Paese sulla base delle sue biocapacità, ovvero la quantità di risorse che è in grado di generare in un anno, e dall’impronta ecologica, cioè i consumi degli esseri umani.

Quest’anno il giorno in cui l’Italia dovrebbe esaurire le sue risorse coincide con quello dell’anno passato, 230 giorni prima della fine dell’anno.

Se anche gli altri Stati avessero un consumo di risorse naturali come quello italiano, servirebbero 2,7 pianeti per sostenere la popolazione globale.

Purtroppo, l’Italia non è quella messa peggio: l’Overshoot day è arrivato in Qatar il 10 febbraio, mentre è giunto a marzo in Usa, Belgio, Canada, Australia e Danimarca.

Ci hanno anticipato di qualche giorno, invece, Francia e Germania.

Ovviamente non mancano anche gli esempi virtuosi: la Giamaica finirà le proprie risorse naturali dell’anno il 20 dicembre, qualche giorno prima toccherà a Cuba ed Ecuador.

