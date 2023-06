Un’installazione urbana super tecnologica, in grado di assorbire lo smog, filtrare l’aria e abbassare la temperatura.

È City Tree (tradotto è : albero urbano), la nuova struttura promossa da Jti Italia e Save the planet, inaugurata di fronte alla stazione centrale di Bari.

L’installazione presenta alla base delle sedute, fungendo così anche da panchina, ed è stata progettata proprio per catturare gli agenti inquinanti e purificare l’aria circostante per quasi diecimila persone ogni ora. Grazie alla sua tecnologia, la struttura contribuisce inoltre a raffreddare l’ambiente e a ridurre la cosiddetta isola di calore, un fenomeno tipico delle grandi città.

“Questa installazione contribuirà ad aumentare la sostenibilità ambientale della città – hanno detto le autorità durante il taglio del nastro – perché dove non si può arrivare con la piantumazione di nuovi alberi interviene la tecnologia, supportando ambiente e società”.

Il progetto offrirà anche un’analisi puntuale dello stato di inquinamento dell’area circostante. Grazie ai sensori inseriti all’interno, l’installazione sarà in grado di monitorare la qualità dell’aria, raccogliendo dati che verranno poi forniti al Comune attraverso report mensili, permettendo all’amministrazione di tenere sempre sotto controllo la presenza degli agenti inquinanti.

“Si tratta di un’installazione ecologica, ma è anche molto tecnologica, perché è un filtratore d’aria che attraverso i muschi combatte le isole di calore. Nel raggio di sei metri la temperatura scenderà di due gradi e mezzo, filtrando e purificando l’aria”, hanno concluso.

