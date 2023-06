Paul McCartney: “Nuova canzone dei Beatles grazie all’Intelligenza artificiale”

È in arrivo quest’anno una canzone inedita dei Beatles registrata utilizzando l’intelligenza artificiale (IA) per ricreare la voce di John Lennon.

Lo ha annunciato Paul McCartney in un’intervista alla Bbc, a pochi giorni dal suo 81esimo compleanno.

Il componente dei “Fab Four” ha spiegato all’emittente pubblica britannica che la traccia della voce di Lennon è stata presa da una vecchia audiocassetta e separata dall’accompagnamento musicale al fine di creare un nuovo brano sfruttando la tecnologia per una reunion virtuale della celebre band.

“Siamo riusciti a prendere la voce di John e purificarla usando l’intelligenza artificiale per mixare la registrazione”, ha spiegato McCartney parlando dell’ultima registrazione dei Beatles. E ha aggiunto: “Abbiamo appena finito e uscirà quest’anno”, senza però rivelare da quale canzone l’IA abbia ricavato la voce di Lennon.

Secondo la Bbc si tratta di una composizione del leader dei Beatles risalente al 1978, intitolata “Now and Then”.

