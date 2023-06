Un nuova materiale di gelatina al posto dei metalli per pacemaker e impianti

I ricercatori del Mit di Boston (Usa) hanno sviluppato un nuovo materiale simile a una gelatina che ha il potenziale per sostituire i metalli negli impianti medici come pacemaker e impianti cocleari. Il materiale è una combinazione di un polimero conduttivo e un idrogel ed è sia elettricamente conduttivo, sia meccanicamente robusto.

Lo sviluppo di questo materiale affronta il problema dei metalli che potenzialmente causano infiammazioni e influenzano le prestazioni degli impianti nel tempo.

Utilizzando un fenomeno di “separazione di fase”, i polimeri conduttivi e gli idrogel si respingono leggermente, consentendo la formazione di lunghi filamenti microscopici che contribuiscono alla conducibilità e alle proprietà meccaniche complessive del materiale.

Gli elettrodi a base di gel, stampabili in 3D e realizzati con questo materiale, possono essere personalizzati in diverse forme e geometrie, rendendoli adatti per la creazione di interfacce elettriche per diversi organi.

I test iniziali condotti su ratti hanno mostrato che gli elettrodi simili a una gelatina impiantati sono rimasti stabili e non hanno causato infiammazioni o danni ai tessuti circostanti.

I ricercatori immaginano che questo nuovo materiale potrebbe essere utilizzato in individui in fase di recupero da interventi di chirurgia cardiaca e altri interventi medici. Sono in corso ulteriori miglioramenti per ottimizzare le prestazioni del materiale e renderlo adatto all’impianto a lungo termine.

I risultati di questo studio sono stati pubblicati sulla rivista Nature Materials.

Lo sviluppo di questo materiale innovativo apre possibilità per impianti medici più sicuri ed efficaci in futuro.

