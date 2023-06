Se davvero il nostro futuro vorrà essere “green”, molto dipenderà dall’ambiente in cui vivremo. Ormai da tempo, le amministrazioni pubbliche stanno lavorando sul concetto di smart city (in italiano “città intelligente”), un’area urbana che utilizza tecnologie avanzate e innovative per migliorare la qualità della vita dei cittadini, ottimizzare l’efficienza delle infrastrutture e promuovere la sostenibilità ambientale. Una smart city integra l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per raccogliere e analizzare dati in tempo reale, fornendo informazioni utili per la gestione e l’ottimizzazione dei servizi urbani.

Ma come dovrebbe (o potrebbe) essere la perfetta città intelligente? Proviamo a “costruirne” una utilizzando le migliori pratiche adottate in tutto il mondo.

Prendendo spunto dalla danese Copenaghen, la smart city ideale promuove forme di mobilità sostenibili e dispone di una vasta rete di piste ciclabili sicure, sistemi di bike sharing ben organizzati e un trasporto pubblico efficiente e integrato.

Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, l’ispirazione è la svedese Stoccolma, una città con un forte impegno per la riduzione delle emissioni, mentre per l’energia rinnovabile è Masdar (Emirati Arabi), che si basa su energia solare, eolica e idroelettrica per alimentare l’intera città. Inoltre, integra sistemi intelligenti per il monitoraggio e l’ottimizzazione del consumo energetico degli edifici e delle infrastrutture.

Rifiuti: l’esempio è la catalana Barcellona, che ha implementato un sistema di gestione intelligente, utilizzando contenitori intelligenti con sensori per monitorare il livello di riempimento, ottimizzando le rotte di raccolta e promuovendo attivamente il riciclaggio e il compostaggio.

La smart city ideale deve offrire una connettività di alta qualità e accesso universale a internet. Lo spunto perfetto è Seul, che ha sviluppato una rete di banda larga ultraveloce e ha implementato una copertura wi-fi gratuita in tutta la città. Inoltre, offre servizi digitali avanzati come l’e-government e l’e-health per semplificare le interazioni tra i cittadini e l’amministrazione pubblica. A proposito di partecipazione, il riferimento è Amsterdam, che sfrutta piattaforme digitali e applicazioni mobili per consentire ai cittadini di partecipare al processo decisionale, fornire feedback e segnalare problemi.

Infine, sicurezza e sorveglianza intelligenti: prendendo esempio da Singapore, la smart city ideale utilizza tecnologie avanzate come la videosorveglianza intelligente, l’analisi dei dati e i sensori per rilevare e prevenire potenziali minacce alla sicurezza pubblica.

[email protected]