La polizia di Singapore ha in programma di schierare agenti-robot nelle strade della città-stato, dopo cinque anni di test in ambienti limitati e a due mesi dall’introduzione di due prototipi all’interno dell’aeroporto Changi.

“Vogliamo dispiegare progressivamente più robot di pattuglia per aumentare le operazioni di polizia sul territorio di Singapore”, si legge nel comunicato, che non menziona le date del piano. I robot operativi da aprile all’aeroporto della città-stato sono dotati di una telecamera con una visuale a 360 gradi, montata su un’asta estendibile fino a un’altezza di 230 centimetri. Grazie a sirene, altoparlanti e luci lampeggianti, i prototipi sono anche in grado di creare un cordone di sicurezza in una situazione di emergenza. I viaggiatori possono anche schiacciare un pulsante sul lato frontale del robot per contattare la polizia aeroportuale e ottenere una risposta dagli agenti nella centrale operativa.

