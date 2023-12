Aggiornamenti, batteria e custodia: così si allunga la vita al nostro cellulare

Nel periodo natalizio di moltiplicano le vendita di prodotti elettronici e nelle case di molti italiani sono arrivati migliaia di cellulari nuovi, giusto per ricordare i regali più frequenti. Nel contesto della rapida evoluzione tecnologica e dell’obsolescenza programmata, è diventato sempre più importante imparare a prendersi cura dei propri oggetti per estenderne la durata.

Ecco cinque consigli pratici per far durare più a lungo i dispositivi elettronici, riducendo al contempo l’impatto ambientale della cultura “usa e getta”.

Aggiornamenti e manutenzione periodica

Mantenere il tuo dispositivo elettronico aggiornato è essenziale per garantire prestazioni ottimali e una maggiore durata. Gli aggiornamenti software spesso includono correzioni di bug, miglioramenti delle prestazioni e nuove funzionalità che possono contribuire a prolungare la vita del tuo dispositivo. Assicurati di installare regolarmente gli aggiornamenti raccomandati dal produttore. Inoltre, pratica la manutenzione periodica. Pulisci gli altoparlanti, la fotocamera e le porte di connessione con attenzione, evitando l’accumulo di polvere e sporco. Usa prodotti di pulizia specifici per dispositivi elettronici e un panno morbido per mantenere lo schermo senza graffi.

Proteggi con custodie e pellicole

Investire in una buona custodia e in pellicole protettive può fare la differenza nella durata del tuo dispositivo. Una custodia robusta può proteggere da urti e cadute accidentali, riducendo il rischio di danni fisici. Le pellicole protettive per lo schermo possono prevenire graffi e scheggiature, mantenendo la chiarezza dell’immagine nel tempo. Ricorda che la cura preventiva può evitare costosi interventi di riparazione o la necessità di sostituire l’intero dispositivo.

Gestisci la batteria con cura

La batteria è uno degli elementi più delicati dei dispositivi elettronici. Per massimizzare la durata della batteria nel tempo, evita di farla scaricare completamente frequentemente. Al contrario, mantieni la carica tra il 20% e l’80% quando possibile. Riduci l’esposizione del tuo dispositivo a temperature estreme, poiché il calore eccessivo può danneggiare irreparabilmente la batteria. Quando non è in uso per lunghi periodi, cerca di conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto.

Ricorri alla riparazione professionale

In caso di malfunzionamenti o danni, non esitare a rivolgerti a professionisti per le riparazioni. Molte volte, una riparazione può essere più conveniente rispetto all’acquisto di un nuovo dispositivo. Se il produttore offre servizi di assistenza, approfittane per estendere la vita del tuo dispositivo. Inoltre, considera la possibilità di imparare le basi della riparazione fai-da-te, come la sostituzione di batterie o schermi. Tuttavia, sii cauto e segui le guide fornite dai produttori o da fonti affidabili per evitare danni ulteriori.

Pianifica un adeguato smaltimento

Quando il tuo dispositivo raggiunge la fine della sua vita utile, è essenziale smaltirlo in modo responsabile per ridurre l’impatto ambientale. Molte comunità offrono programmi di riciclaggio elettronico, dove puoi consegnare il tuo vecchio dispositivo per un corretto smaltimento dei componenti e dei materiali. Evita di gettare dispositivi elettronici nel normale flusso dei rifiuti, poiché possono contenere sostanze dannose. Contribuisci a un ambiente più sano e sostenibile seguendo le linee guida locali per il riciclaggio elettronico.

Adottando questi consigli, puoi contribuire a far durare più a lungo i tuoi oggetti elettronici e a ridurre l’impatto ambientale associato alla cultura dell’usa e getta. La sostenibilità inizia con azioni quotidiane, e prendersi cura dei propri dispositivi è un passo significativo verso un futuro più consapevole e responsabile.

