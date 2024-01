Le parole sostenibili. Waste zero e upcycling: termini difficili, scopi nobili

Inglesi e pure un po’ difficili. Ma con scopi tanto nobili.

Sono le parole sostenibili che accompagnano i cicli virtuosi legati ai rifiuti.

Il termine “waste zero” o “zero rifiuti” si riferisce a un approccio che mira a ridurre al minimo la quantità di rifiuti inviati in discarica o inceneriti. L’obiettivo è eliminarne praticamente ogni forma, spingendo verso una gestione completa e sostenibile delle risorse.

Le strategie per raggiungere il “waste zero” includono strategie precise, prima fra tutte ridurre la quantità di rifiuti prodotti alla fonte, ad esempio attraverso l’adozione di pratiche di acquisto responsabile e l’utilizzo di imballaggi ridotti.

Occorre, poi, promuovere il riciclo e il compostaggio per gestire i materiali che non possono essere eliminati completamente e favorire il riuso, incoraggiando le persone a dare una seconda vita agli oggetti anziché eliminarli.

Fondamentale è anche informare e sensibilizzare la comunità sulle pratiche di riduzione dei rifiuti e coinvolgerla attivamente in programmi di gestione sostenibile.

In sostanza, si dovrebbe tendere all’adozione di un modello economico circolare in cui i materiali sono mantenuti in circolazione il più a lungo possibile attraverso il riciclo e il riutilizzo.

“Upcycling” è, invece, un concetto legato al riutilizzo creativo dei rifiuti o dei materiali di scarto per creare prodotti di valore superiore rispetto al loro stato originale.

A differenza del riciclo tradizionale, che spesso comporta la trasformazione dei materiali in prodotti di qualità inferiore, l’upcycling mira a migliorare la qualità o il valore dei materiali di partenza.

Alcuni esempi di upcycling includono la trasformazione di vecchie bottiglie di vetro in lampade artistiche, la creazione di mobili da pallet di legno riciclati o la realizzazione di borse da vecchi jeans.

L’obiettivo è dare una nuova vita a materiali che altrimenti verrebbero considerati rifiuti, riducendo così il volume di quelli destinati alle discariche e promuovendo pratiche più sostenibili.

L’upcycling incoraggia la creatività e la progettazione innovativa, spingendo le persone a riconsiderare il concetto di “rifiuto” e a trovare nuovi modi per utilizzare gli oggetti in modo efficiente.

