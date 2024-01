La CO2 intrappolata nelle nanofibre di carbonio per combattere la crisi climatica

La CO2 può essere intrappolata in nanofibre di carbonio, un materiale solido che ha tantissime applicazioni, dalle automobili al cemento, al quale può essere aggiunto, ad esempio, per aumentarne la resistenza: il risultato, ottenuto da un gruppo di ricercatori guidato dall’Università americana della Columbia e dal Laboratorio Nazionale di Brookhaven, potrebbe essere un mezzo per combattere e mitigare il cambiamento climatico causato dall’emissione di gas serra come l’anidride carbonica.

Gli autori dello studio, pubblicato sulla rivista Nature Catalysis, sostengono infatti che potrebbe compensare le emissioni inquinanti o addirittura farle diminuire, se il processo fosse alimentato con energia ottenuta da fonti rinnovabili.

L’idea di catturare la CO2 non è nuova: “La novità di questo lavoro è che stiamo cercando di convertirla in qualcosa che abbia valore aggiunto – dice Jingguang Chen, co-autore dello studio guidato da Zhenhua Xie – ma in forma solida e utile”.

Tali materiali solidi hanno molte proprietà interessanti, ma estrarre carbonio dall’anidride carbonica non è una cosa semplice e solitamente richiede temperature superiori ai 1.000 gradi. Per superare questo problema, i ricercatori hanno quindi sfruttato un ‘trucco’: hanno diviso la reazione in due fasi, usando due diversi catalizzatori, cioè materiali che facilitano le reazioni.

Il primo passaggio prevede la conversione della CO2 in CO, monossido di carbonio, grazie ad un catalizzatore composto di palladio. Come bonus, questo processo produce anche idrogeno, che può essere utilizzato come combustibile per i veicoli. Per la seconda fase, invece, i ricercatori si sono rivolti ad un catalizzatore costituito da una lega di ferro e cobalto, che funziona a temperature intorno ai 400 gradi, molto più pratiche e raggiungibili a livello industriale. “I nostri risultati mostrano che questa ‘doppia’ strategia apre la porta alla decarbonizzazione della CO2 – commenta Chen – trasformandola in preziosi prodotti di carbonio solido e producendo, allo stesso tempo, idrogeno”.

