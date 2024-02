Amazon accende le eliche: “Nel 2024 pacchi consegnati con i droni anche in Italia”

Arriveranno quest’anno le prime consegne di Amazon Prime con i droni anche nel nostro Paese.

Lo ha annunciato la stessa multinazionale, presentando i dati 2023 a livello globale, anno in cui l’azienda è riuscita ad effettuare le consegne più veloci di sempre, con più di 7 miliardi di prodotti recapitati in giornata o in un giorno, di cui oltre 4 miliardi negli Stati Uniti e oltre 2 miliardi in Europa.

Il colosso dell’ecommerce ha fatto il punto su consegne e logistica spiegando che, anche grazie all’intelligenza artificiale, è stato migliorato il rifornimento mirato dei magazzini e che in Europa, nel 2023 è stata ridotta di 25 chilometri la distanza media percorsa da ogni pacco all’interno della rete Amazon rispetto al 2022.

In Italia, la rete logistica dell’azienda conta su 10 centri di distribuzione, 3 centri di smistamento e 37 depositi; quello più a nord è a Trento, quello più a sud a Catania.

Quest’anno i droni Prime Air verranno impiegati per le consegne in alcune località italiane e e del Regno Unito.

[email protected]