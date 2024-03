A Città del Capo il Comune acquista l’energia prodotta dagli impianti dei cittadini

La municipalità di Città del Capo, in Sudafrica, acquista l’energia in eccesso prodotta dagli impianti fotovoltaici di imprese e privati, che tra il 2022 e il 2023 – ha annunciato il sindaco – hanno guadagnato complessivamente da questo commercio 25,8 milioni di rand (circa un milione e 230 mila euro).

“La città acquisterà tutta l’energia solare che privati e imprese riusciranno a venderci nell’ambito del programma Cash-for-Power, con 25 milioni di chilowattora (kWh) già acquistati al primo febbraio di quest’anno”, ha detto il primo cittadino Geordin Hill-Lewis. “Considero questo denaro tra i migliori che abbiamo mai speso – ha aggiunto – e non vedo l’ora di vedere come questo programma si espanderà ulteriormente. Non solo: stiamo aggiungendo kilowatt cruciali alla nostra rete a un costo inferiore rispetto alla fornitura di Eskom (l’azienda energetica di Stato), ma stiamo anche riportando denaro nelle tasche dei cittadini. È così che si democratizza l’energia e si mette veramente il potere nelle mani della gente”.

Hill-Lewis, primo sindaco in Sudafrica ad aver messo in atto questa politica, ha detto che i residenti e le imprese svolgeranno un “ruolo cruciale” nell’aiutare la città a porre fine ai blackout di energia elettrica che affliggono l’intero Sudafrica dal 2008.

L’iniziativa fa parte dell’impegno preso dalla città per ridurre la dipendenza da Eskom.

