Le parole sostenibili: tilt angle e grid-tie system diventeranno familiari

Parallelamente alla grande diffusione delle fonti rinnovabili e in particolari degli impianti fotovoltaici, quelli più adatti agli utilizzi domestici e residenziali, viaggia anche la conoscenza delle parole legate a queste tecnologie

Presto anche quelle più complicate, diventeranno familiari a molti cittadini.

Scopriamole.

Il pannello fotovoltaico è un dispositivo che converte la luce solare in energia elettrica mediante l’effetto fotovoltaico.

La cella solare è una componente fondamentale dei pannelli fotovoltaici, costituita da materiali semiconduttori che generano elettricità quando colpiti dalla luce solare.

Altrettanto importante è l’inverter, ossia il dispositivo elettronico che converte la corrente continua prodotta dai pannelli fotovoltaici in corrente alternata, utilizzabile per gli apparecchi elettrici domestici e industriali.

L’efficienza fotovoltaica rappresenta, invece, la percentuale di energia solare incidente che viene convertita in energia elettrica utilizzabile dai pannelli fotovoltaici.

Come è facilmente intuibile, il picco di potenza misura la massima potenza elettrica che un pannello o un sistema fotovoltaico possono produrre in condizioni di illuminazione solare ideali.

C’è poi il tilt angle, vale a dire l’angolo di inclinazione dei pannelli fotovoltaici rispetto al piano orizzontale, ottimizzato per massimizzare l’assorbimento di luce solare.

Mentre il tracking solare è la tecnologia che regola l’orientamento dei pannelli fotovoltaici in modo dinamico per massimizzare l’assorbimento della luce solare durante il giorno.

La durata di vita non è altro che il periodo di tempo durante il quale un sistema fotovoltaico può mantenere le sue prestazioni in termini di produzione di energia, solitamente superiore a 20 anni.

Collegato c’è il cosiddetto degrado fotovoltaico: il calo delle prestazioni dei pannelli fotovoltaici nel tempo, spesso causato dall’esposizione agli agenti atmosferici e dalla normale usura.

Infine, il grid-tie system, ossia un sistema fotovoltaico collegato alla rete elettrica, che permette di vendere l’energia in eccesso alla rete stessa.

